В России арестовали предпринимателя за мошенничество с генераторами для Крыма

В столице России Москве суд заключил под стражу предпринимателя, которого обвиняют в мошенничестве при поставке генераторов в аннексированный Крым, а также в уклонении от уплаты налогов.

Как сообщает 9 июня ТАСС, Пресненский районный суд Москвы также предъявил мужчине обвинения в подкупе свидетеля и ложном доносе.

По версии следствия, предприниматель «организовал мошенническую схему хищения 5,5 млрд рублей (около 2,5 миллиардов гривен – КР) у «Кубаньэнерго»: он предоставил предприятию 71 дизель-генератор для обеспечения Крыма электричеством, одновременно с этим предприниматель «создал цепочку фиктивной передачи генераторов в субаренду ряду аффилированных с ним компаний».

«После этого П. обратился в Краснинский районный суд Смоленской области с иском о возврате 71 генератора. Суд, введенный в заблуждение показаниями П., его представителей и представленными фиктивными документами, удовлетворил требования истца и обязал «Кубаньэнерго» в течение 5 месяцев осуществить возврат 71 ДГУ. В дальнейшем он вновь обратился в суд с иском о взыскании почти 4,2 млрд рублей за использование принадлежащих ему генераторов, переданных без его согласия, а также взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере около 1,3 млрд рублей (около 500 тысяч грн – КР)», – говорится в сообщении.

Следствие также обвиняет мужчину в том, что, занимая ряд руководящих должностей в коммерческих фирмах, он не задекларировал и не уплатил налоги на сумму более 4,7 млрд рублей (около 2 миллиардов гривен – КР).

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».