В Никитском ботаническом саду открылась выставка динозавров

В Никитском ботаническом саду в Ялте 9 июня открылась выставка «Динозавры в Крыму». Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Как рассказал директор Никитского сада Юрий Плугатарь, на выставке представлены скелеты хищных динозавров, в том числе тарбозавра, ближайшего родственника знаменитого Ти-рекса, ископаемые следы динозавров, а также черепа, яйца динозавров и многое другое.

«Есть и часть окаменевшего ствола огромного хвойного дерева, под которым бродили динозавры. Ну а живых представителей многих реликтовых групп растений «динозаврового» возраста наши гости смогут увидеть, совершив экскурсию по Никитскому ботаническому саду», – рассказал Плугатарь.

А в саду на открытом воздухе появился бетонный слепок головы тиранозавра, который сделали сотрудники Палеонтологического института имени А. А. Борисяка и подарили Никитскому саду.

Выставка «Динозавры в Крыму» – совместный проект Палеонтологического института и Никитского ботанического сада.

Никитский ботанический сад был основан в 1812 году в южнобережном поселке Никита. На его территории растут сотни видов различных растений, расположены кактусовая оранжерея и бамбуковая роща. Каждый год на территории сада проводят бал хризантем, выставки тюльпанов, роз, ирисов, лилейников и клематисов.