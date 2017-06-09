События на востоке Украины и в Крыму вызывают тревогу стран Балтии и США – МИД Латвии

События на востоке Украины и в Крыму вызывают тревогу, сообщили участники встречи «Расширенное партнерство в Северной Европе», которая прошла 8 июня в Норвегии при участии представителей стран Балтии, Северных стран и США. Об этом 9 июня сообщает пресс-служба МИД Латвии.

«Страны Балтии, Северных стран и США будут продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по стабилизации ситуации», – говорится в сообщении.

В пресс-службе внешнеполитического ведомства отметили, что стороны поделились мнениями о России, событиях в Украине, трансатлантическом единстве и глобальной борьбе с терроризмом.

Также сообщается, что участники встречи поддержали Украину и «высоко оценили проводимые государством реформы, которые позволили установить безвизовые поездки между ЕС и Украиной и Соглашение об ассоциации ЕС-Украина».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».