Поклонская обвинила Transparency International в распространении поддельных документов

Депутат Госдумы России Наталья Поклонская обвинила российское отделение международной антикоррупционной организации Transparency International в распространении поддельных документов. Об этом она написала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

В среду Transparency International опубликовала расследование, согласно которому Поклонская владеет незадекларированной недвижимостью в Донецке. Организация обнаружила в украинском государственном реестре прав на недвижимость квартиру, которая зарегистрирована на Дубровскую Наталью Владимировну. Дубровская – девичья фамилия Поклонской, отмечается в расследовании. Кроме того, у владельца квартиры и депутата Госдумы совпадают даты рождения.

Как сообщает российская редакция Радио Свобода, Поклонская в соцсети опубликовала оригиналы документов на квартиру в Донецке, которые ей, по ее словам, предоставила Наталья Дубровская. В них, в частности указано, что настоящая владелица квартиры родилась в 1974 году, в то время как сама депутат 1980 года рождения.

В Transparency International отвергают обвинения в подделке документов. В расследовании приводится выписка из государственного реестра Украины, откуда документы, опубликованные Поклонской, в организации не знают, заявил «Медузе» глава отдела по связям с общественностью Глеб Гавриш.

Накануне Поклонская обратилась с запросом в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет и Федеральную службу безопасности России с просьбой проверить организацию Transparency International.

Поклонская стала депутатом Госдумы России в 2016 году. Она возглавляет комиссию по контролю за доходами депутатов.