Радио Крым.Реалии: НАТО как панацея

Поможет ли Украине закрепление приоритета североатлантической интеграции на законодательном уровне? Есть ли шансы вступления Украины в НАТО? Может ли НАТО помочь деоккупации Крыма?

Об этом ведущий Сергей Мокрушин говорит с экспертом Института общественно-экономических исследований Николаем Капитоненко и российским политологом Иваном Преображенским.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням с 7:00 до 10:00 и в 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайте Крым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.