Грибаускайте: нет условий для ослабления санкций против России

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что не видит никаких оснований для ослабления санкций Запада против России. Об этом она сказала в пятницу во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве.

«С нашей точки зрения, с точки зрения НАТО, Европейского союза и ОБСЕ, ситуация на восточных границах ухудшается, демонстративное агрессивное поведение до сих пор сохраняется. Поэтому нет никаких условий для ослабления любых санкций», – сказала Грибаускайте.

Также она заявила, что «нормандский формат» работает, однако может быть изменен или расширен.

«Но у нас нет другого выбора, чем выполнять минские договоренности», – добавила президент Литвы.

Европейский союз, США и другие страны «Группы семи» скоординировано наложили санкции в отношении ряда связанных с властью России физических и юридических лиц, а также по некоторым секторам российской экономики несколькими пакетами. Действие этих санкций периодически продолжают через агрессию Москвы против Украины в Крыму и на части Донбасса.

Лидеры стран «Группы семи» на саммите в конце мая также выразили готовность ввести новые санкции в отношении России, если она и в дальнейшем не будет выполнять свои обязательства по Украине по Минским договоренностям.