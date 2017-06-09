Гайнутдинов: После аннексии Крыма в России стали чаще нападать на журналистов и активистов

После аннексии Крыма в 2014 году в России возродилась практика нападений на активистов и журналистов, которые освещают публичные акции против войны и в поддержку Украины. Об этом в интервью Крым.Реалии сообщил один из авторов доклада международной правозащитной группы «Агора», посвященного состоянию свободы слова в России и цензуре вследствие конфликта с Украиной Дамир Гайнутдинов.

По его словам, подобные нападения не расследуются, а попытка дать им отпор, как правило, может закончиться уголовным преследованием жертв нападений.

«За последние три года мы выявили почти две сотни кейсов, связанных с ограничением и преследованием российских граждан за поддержку Украины и обсуждение принадлежности Крыма. Из 16 известных в России уголовных дел по статье 280.1 УК России (сепаратизм) девять – это крымские дела, то есть они были возбуждены именно за публичное обсуждение вопроса о статусе Крыма», – сказал Гайнутдинов.

Он добавил, что также в России «отмечается ужесточение ограничений свободы интернета, выраженное в стремлении властей все заблокировать и контролировать».

«Прослеживаются факты блокировки интернет-сайтов, закрытие медиа именно в связи с обсуждением крымских событий. Один из примеров – интернет-газета Каспаров.ru», – добавил Гайнутдинов.

Дамир Гайнутдинов – один из авторов доклада международной правозащитной группы «Агора», посвященного состоянию свободы слова в России и цензуре вследствие конфликта с Украиной, кандидат юридических наук, соучредитель Ассоциации пользователей интернета России, представитель в российских судах интересов ряда сайтов, заблокированных по инициативе властей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».