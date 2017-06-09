В Иране задержали 41 подозреваемого из-за нападений в Тегеране – спецслужбы

Министерство разведки Ирана сообщило о задержании 41 подозреваемого в причастности к нападениям в столице Тегеране, в результате которых в среду погибли 17 человек и более 50 были ранены.

По сообщению министерства, этих людей, которых назвали «агентами» экстремистской группировки «Исламское государство», задержали в нескольких провинциях страны: в Тегеране, в Керманшахе и Курдистане на северо-западе страны и в Западном Азербайджане у границы с Турцией и Ираком.

Также в ходе спецоперации было изъято много документов и оружия и другого оборудования «для осуществления террористических актов», добавили в спецслужбе.

В Тегеране в пятницу, в главный выходной и молитвенный день недели для мусульман, хоронят погибших в результате нападений. Траурная процессия с гробами после пятничной молитвы двинулась от здания парламента в центре города, где произошло одно из нападений, к кладбищу неподалеку мавзолея основателя исламского режима в Иране аятоллы Руголлы Хомейни на южной окраине города, возле которого совершили второе нападение.

Участники прощания с погибшими, кроме привычных лозунгов с призывами к «смерти США» и уничтожению Израиля, также выкрикивали «Смерть Саудовской Аравии».

На церемонии прощания зачитали обращение нынешнего верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, который заявил, что эти нападения не изменят решимости страны бороться с терроризмом, но «только увеличат ненависть к правительству США и их марионеткам в регионе, вроде Саудовской Аравии».

Вместе с тем президент Ирана Хасан Роугани, умеренный прагматик, более открытый к контактам с Западом, в своем выступлении на траурном мероприятии воздержался от обвинений других государств и сказал, что нападения были направлены «против мира и демократии».

Ранее в шиитском Иране уже прозвучали обвинения в связи с нападениями, за которые взяла на себя ответственность экстремистская суннитская группировка «Исламское государство», в адрес США и Саудовской Аравии, которые в Тегеране обвинили в «поддержке терроризма».

В среду в центре Тегерана, в здании парламента, и на южной окраине, у мавзолея аятоллы Хомейни, почти одновременно произошли два нападения с применением автоматического оружия и взрывных устройств. Силовики в конце ликвидировали нападающих, или те подорвались сами; нескольких тогда же задержали. По данным правоохранителей, среди нападавших были граждане Ирана, которые ранее вступили в ряды «Исламского государства» и ездили в Сирию и Ирак, где в основном действует эта группировка. В результате нападений погибли 17 человек – по сообщениям, двое охранников, десять административных работников и пять гражданских; ранены, по последним данным, было 52 человека.