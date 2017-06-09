В группе «Крематорий» назвали «геноцидом» внесение в «Миротворец» за гастроли в Крыму

Музыканты из российской рок-группы «Крематорий» назвали «музыкальным геноцидом» внесение сведений о группе в украинскую базу «Миротворец» за гастроли в аннексированном Крыму. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте группы.

«За всю 35-летнюю историю существования «Крематория» группа множество раз выступала на территории Украины. И когда она была в составе СССР, и в постсоветское время. Нас всегда принимали хлебом-солью, а мы очень тепло относились к нашим украинским слушателям. Ровно как мы всегда принимали приглашения выступить в любом городе мира, включая полуостров. Для нашего коллектива нет границ и государств, есть только люди», – говорится в сообщении.

На сайте организаторов фестиваля Atlas Weekend, который пройдет с 29 июня по 2 июля в Киеве, группа «Крематорий» значится в списке участников, сами организаторы фестиваля участие на киевской сцене российских музыкантов, выступавших в Крыму, не комментируют.

Советский и российский музыкант, основатель, лидер и вокалист рок-группы «Крематорий» Армен Григорян, а также его коллеги по группе с 5 июня числятся в базе сайта «Миротворец».

В сообщении говорится, что музыкант попал в «Чистилище» за «незаконное пересечение государственной границы Украины и концертную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма».

Центр «Миротворец» является общественной организацией. Центр известен сбором данных о подозреваемых донбасских и крымских сепаратистах и иностранных гражданах, которые их поддерживали или поддерживают, и публикует их на своем сайте в разделе «Чистилище». По сообщениям, этой базой данных пользуются и украинские силовики.

Центр заявляет, что осуществляет фиксацию и безопасное хранение информации об «объектах исследования», в действиях которых есть признаки «преступлений против национальной безопасности Украины, жизни и здоровья человека, мира, безопасности человечества и международного правопорядка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».