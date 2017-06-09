Гайнутдинов: Крым – полигон для отработки подавления гражданской активности в России

Аннексированный Крым стал «полигоном для отработки технологий подавления гражданской активности в России», заявил в интервью Крым.Реалии один из авторов доклада международной правозащитной группы «Агора», посвященного состоянию свободы слова в России и цензуре вследствие конфликта с Украиной Дамир Гайнутдинов.

По его словам, «самые репрессивные практики России были перенесены на территорию полуострова, и там в отсутствие какого-либо общественного и международного контроля они расцвели пышным цветом».

«Запугивания, «маски-шоу» в 6 утра, многочасовые допросы, похищения людей, пытки, политика в отношении СМИ. В России силовики тоже любят приходить в «гости» под утро, пилить входную дверь «болгаркой» и так далее. Это происходит, в основном, в Москве и Санкт-Петербурге. Хотя и в других регионах сейчас тоже такие факты появляются. Но такой концентрации таких действий, как в Крыму, конечно же, нигде в России нет. И поэтому правозащита в Крыму направлена, в том числе, и на защиту прав человека в самой России», – сказал Гайнутдинов.

Дамир Гайнутдинов – один из авторов доклада международной правозащитной группы «Агора», посвященного состоянию свободы слова в России и цензуре вследствие конфликта с Украиной, кандидат юридических наук, соучредитель Ассоциации пользователей интернета России, представитель в российских судах интересов ряда сайтов, заблокированных по инициативе властей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».