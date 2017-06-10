Российский правозащитник: пик репрессий в Крыму еще не пройден

В аннексированном Крыму продолжатся репрессии, заявил один из авторов доклада международной правозащитной группы «Агора», посвященного состоянию свободы слова в России и цензуре вследствие конфликта с Украиной, Дамир Гайнутдинов.

По его словам, в 2017-2018 годах на полуострове продолжат подвергать преследованиям местных жителей.

«Пик еще не пройден. Впереди – выборы президента России. И, судя по всему, задачей российской власти будет показать, что Крым доволен. Поэтому процессы подавления всех несогласных будут ужесточаться. А значит, как минимум, следующий год будет сложным», – сказал в интервью Крым.Реалии Гайнутдинов.

Дамир Гайнутдинов – один из авторов доклада международной правозащитной группы «Агора», посвященного состоянию свободы слова в России и цензуре вследствие конфликта с Украиной, кандидат юридических наук, соучредитель Ассоциации пользователей интернета России, представитель в российских судах интересов ряда сайтов, заблокированных по инициативе властей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».