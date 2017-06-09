Жена политзаключенного Коломийца: российские силовики подбросили ему наркотики

Жена украинского политзаключенного Андрея Коломийца Галина считает, что ее мужу российские силовики подбросили наркотики. Об этом Галина Коломиец рассказала в интервью Крым.Реалии.

«На третий день (после обыска – КР) его вывезли в Майский район (в России – КР). Вывезли на поле, на остановку. Как только эта машина отъехала, подъехала другая. Его посадили, отвезли в полицию Майского, и понеслось-поехало – «нашли» наркотики», – сказала Коломиец.

По ее словам, все это мало похоже на правду.

«В любом случае, в Нальчике у меня живет три сестры. Он бы не ночевал на лавочке, он у какой-то из моих сестер бы переночевал. А тут они его волшебным образом отпускают, и он решает поспать на лавочке, ночью попадает на поле, нарывает наркотики и с пакетом садится к таксисту. Сделали из него дурачка», – отметила женщина.

Украинского активиста Евромайдана Андрея Коломийца в аннексированном Россией Крыму 10 июня 2016 года приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Украинца задержали на территории Кабардино-Балкарии в мае 2015 года по подозрению в хранении наркотиков. После задержания украинца привезли в Крым и обвинили в покушении на убийство двух крымских беркутовцев. Из доказательств обвинения, по словам адвоката, есть только две черно-белые фотографии якобы обгоревшей формы этих беркутовцев.

​27 октября 2016 года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма оставил в силе приговор Киевского районного суда Симферополя в отношении украинца Андрея Коломийца.

В апреле 2017 года Андрей Коломиец подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). В нем заключенный обжалует нарушения, которые допустила Россия во время его осуждения, а также нарушение его права на справедливое судопроизводство и права граждан на мирные собрания.

Российская правозащитная организация «Мемориал» считает политзаключенным Андрея Коломийца и требует его немедленного освобождения.