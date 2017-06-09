Порошенко подписал закон о языковых квотах на телевидении – Верховная Рада

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении языковых квот на телевидении.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, 9 июня закон №5313 вернули с подписью президента Украины.

Ранее на этой неделе Порошенко сообщил, что подписал этот закон.

23 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, устанавливающий обязательную долю русскоязычного контента на общенациональных телеканалах в объеме 75%. Согласно документу, передачи, фильмы и новости, выполненные на украинском языке, должны составлять не менее 75% общей продолжительности передач и фильмов в каждом из промежутков времени между 7:00 и 18:00, а также между 18:00 и 22:00 часами.

Телерадиокомпании местного вещания должны транслировать не менее от 60% эфира на украинском языке. За невыполнение требований телерадиокомпания уплачивает штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора. Закон вступит в силу через четыре месяца со дня его опубликования.

Медиахолдинг «Интер медиа групп» публично выступил против языковых квот на телевидении, а депутаты из «Оппоблока» заявляли о намерении обратиться по поводу принятия этого закона в Конституционный суд.