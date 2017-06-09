Ирак: более 30 человек погибли в результате двух взрывов

В Ираке более 30 человек погибли в результате двух взрывов, ответственность за которые взяла на себя экстремистская суннитская группировка «Исламское государство».

Не менее 31 человека погибли и 35 были ранены в городе Мусаяби, что в 80 километрах к югу от столицы Багдада и в 30 километрах к востоку от города Кербелы, священного для шиитов. Взрыв на многолюдном рынке устроила смертница-женщина.

Еще четыре человека ранены в результате другого взрыва, в самой Кербеле на автовокзале в центре города. Там тоже взорвала себя женщина-смертница, но никого не убила.

Группировка «Исламское государство» сейчас теряет все большие территории, которые она захватила в свое время в Ираке и Сирии. В частности, в Ираке под ее контролем пока еще остаются считанные кварталы города Мосула на севере страны, который долгое время был их твердыней, в Сирии продолжается наступление на их позиции в городе Эр-Ракка, которое эта группировка называет своей «столицей».