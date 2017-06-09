В Киеве Крымская правозащитная группа презентует обзор о нарушении свободы мирных собраний в Крыму

В понедельник, 12 июня в Киеве состоится пресс-конференция Крымской правозащитной группы, во время которой организация презентует обзор «Несогласованная свобода: Аналитический обзор о нарушении свободы мирных собраний в Крыму», в котором собраны факты таких нарушений за 3 года аннексии Крыма, а также дана оценка этим действиям с точки зрения международного права.

Кроме того, правозащитники разработали рекомендации для властей России, властей Украины и международных структур. Крымская правозащитная группа уже направила этот обзор Специальному докладчику ООН по вопросам свободы мирных собраний и ассоциаций.

Как сообщают организаторы, во время мероприятия крымчане, пострадавшие от системных преследований за организацию мирных собраний на полуострове, расскажут о давлении на них со стороны российских властей.

В пресс-конференции примут участие Ольга Скрипник – руководитель Крымской правозащитной группы и соавтор обзора;

Александр Седов – аналитик КПГ, соавтор обзора; Александр Бурмагин – медиа-юрист, эксперт ОО «Платформа прав человека», эксперт Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы, а также украинские и крымскотатарские активисты.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».