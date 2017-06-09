Одесские активисты продолжат мониторинг выступлений артистов в Крыму

Гражданский активист из Одессы, который вышел на акцию протеста к концерту Ирины Билык, Сергей Стерненко сообщает о намерении продолжить мониторинг артистов, которые побывали в Крыму или проявляли «поддержку действиям страны-агрессора», и при этом намерены гастролировать по Украине. Активист обещает продолжать акции протеста, об этом он рассказал в комментарии Крым.Реалии 9 июня.

«Вчерашняя ситуация еще больше убедила меня в правильности моих действий… Мы приходим на акцию с мирным протестом, но ситуация развивается так, как развивается. Мы считаем недопустимым в нынешнее время, когда Украина ведет войну с Российской Федерацией, выступления артистов, которые были в Крыму или публично высказали поддержку действиям страны-агрессора», – отметил он.

Активист добавил, что целью таких акций является не срыв концертов, а обращение к властям с призывом принять законодательные меры в отношении артистов и владельцев заведений.

«Акции протеста имеют целью сделать так, чтобы собственники заведений, которые приглашают на выступление таких людей, перестали это делать. А звезды, которые себя так ведут, во время войны определились: ты или с Украиной, если ты тем более ее гражданин, или ты с Россией. Не бывает так, чтобы можно было одним местом на двух стульях», – указал Стерненко.

Активист рассказал, что гастроли артистов в Крыму инициативная группа мониторит в интернете, и сегодня уже держит на контроле несколько групп и исполнителей, которые сообщили о намерении выступить в Украине.

Во время выступления певицы Ирины Билык на открытии ресторана в Одессе вечером 8 июня произошли столкновения между полицией и активистами, протестовавшими против ее концерта. Представители проукраинских организаций выражали возмущение тем, что с концертом в Одессу приехала певица, которая «расположена к оккупационной политике Кремля и в 2015 году посещала оккупированный Крым, заехав с территории Российской Федерации».

Активисты бросали в сторону сцены яйца. Двух протестующих полиция задержала, но вскоре отпустила. У одного из активистов – Сергея Стерненка – был разбит нос.

Продюсер певицы Олег Заращук не отрицает, что Билык бывала в аннексированном Крыму. «У нее там муж», – пояснил он, передает корреспондент Радіо Свобода.

За несколько часов до начала концерта советник ГУНП Украины в Одесской области Руслан Форостяк писал в Фейсбуке, что «выступление отменено». В то же время к ресторану на одесских Черемушках полиция начала стягивать дополнительные силы, в том числе спецназовцев. Позже Форостяк написал, что у него есть основания сомневаться в намерениях отменить концерт Ирины Билык по данным, которые предоставили организаторы концерта правоохранителям и в ряд одесских СМИ, и он призывает граждан избегать агрессии, физических действий или оскорблений.

В 2015 году Назар Холодницкий, который на тот момент исполнял обязанности прокурора в прокуратуре АРК (ныне Назар Холодницкий возглавляет Специализированную антикоррупционную прокуратуру – КР) сообщал, что Министерство внутренних дел Украины проводит проверку визита Ирины Билык в аннексированный Россией Крым.

На 16 июня в Одессе запланирован концерт дуэта «Время и Стекло». Недавно этот продюсерский проект Потапа получил одну из наград премии канала RU.TV в Москве.