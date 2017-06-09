МИД: «безвиз» заработает по местному времени каждой страны-члена ЕС

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что безвизовый режим с Европейским союзом заработает по местному времени каждой страны-члена в течение ночи 11 июня.

«Привлекаем внимание граждан, которые уже в первые часов 11 июня планируют совершить поездку в страны ЕС, что в каждом государстве решение вступит в силу по местному времени, который может быть отличающимся от украинского», – говорится в сообщении департамента консульской службы МИД.

В дипломатическом ведомстве советуют украинцам при планировании путешествий тщательно рассчитывать маршрут и время прибытия во избежание недоразумений на границе.

С 11 июня для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС. Это стало возможным после того, как Совет министров Евросоюза 11 мая принял окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима. Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо иметь биометрический паспорт.