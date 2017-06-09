Россия: родители Амриева и правозащитники требуют спасти спортсмена

Международная правозащитная организация Amnesty International требует от властей России немедленно освободить чемпиона по смешанным единоборствам Мурада Амриева и ни при каких обстоятельствах не подвергать его опасности, которая ему угрожает на территории Чечни.

В организации считают, что передача Амриева в Россию властями Беларуси, где он искал убежища и где его задержали, была незаконной. Амриев, который ранее заявлял о пытках со стороны чеченских правоохранительных органов, может снова подвергнуться пыткам и погибнуть, если попадет в их руки, сообщила эксперт правозащитной организации Гедере МакГилл.

Также глава российского Комитета по предупреждению пыток Игорь Каляпин обратился с открытым письмом к генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой вмешаться в ситуацию. Он тоже отметил, что задержание Амриева незаконно.

Проверить законность процессуальных действий в отношении Амриева попросили генпрокурора России и в президентском совете по правам человека.

Родители спортсмена, которого ранее в пятницу передали работникам МВД Чечни, со своей стороны, обратились к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой и председателю президентского совета по правам человека Михаилу Федотову с просьбой не допустить нарушения прав их сына. Они заявили, что ни родственники Амриева, ни его адвокат ничего не знают о месте, где находится задержанный.

Также ранее в пятницу семья Амриева выехала из Чечни по соображениям безопасности.

Мурада Амриева, как стало известно утром в пятницу, поздно вечером в четверг белорусские правоохранители передали российским, а именно работникам МВД Чечни – несмотря на предыдущие призывы не делать этого из-за опасности, которая грозит спортсмену дома. В Чечне Амриева еще в феврале объявили в розыск.

Его сняли с поезда в российском городе Брянске, недалеко от границы с Беларусью, в воскресенье, 4 июня. Во вторник, 6 июня, его официально освободили из-под стражи и доставили в помещение прокуратуры, которое извне окружили неизвестные в масках – по сообщениям, сотрудники МВД Чечни. Амриев сумел убежать и в результате перебрался в Белоруссию, где в ночь на четверг был задержан белорусскими пограничниками у города Добруш.

Европейский суд по правам человека направил России вопросы, связанные с задержанием Амриева и его последующей передачей правоохранительным органам Чечни.

По мнению правозащитников, полиция преследует Мурада Амриева за то, что он рассказал о пытках, которые, по его словам, он получил от рук правоохранителей в Грозном в 2013 году. Правозащитники считают, что это такая «кровная месть» чеченской полиции.

По сообщениям, в 2013 году Амриев рассказал правозащитникам о пытках, которым он подвергся в одном из отделений МВД в Грозном. По его словам, таким образом чеченская полиция пыталась заставить его старшего брата вернуться из Германии в Чечню. Брата Амриева обвиняет в покушении на убийство одно из главных должностных лиц полиции Чечни.

После побега из Чечни в 2013 Амриев, гражданин России, жил в Украине. В момент задержания в поезде в Брянске он ехал в Москву, чтобы собрать документы, необходимые для продолжения права пребывания в Украине.

Перед задержанием в Беларуси Амриев сообщил правозащитникам, что узнал в одном из оперативников, которые окружили 6 июня прокуратуру в Брянске, человека, который его пытал в Грозном.