В Сирии операция освобождения Ракки от «Исламского государства» вплотную подошла к городу

В Сирии поддерживаемая США коалиция сирийских арабов, курдов и еще ряда национальных меньшинств на севере страны вплотную приблизилась к городу Ракка, который экстремистская группировка «Исламское государство» называет своей «столицей».

По данным Сирийского бюро по наблюдению за правами человека, работающего в Лондоне и имеющего сеть информаторов на местах, бойцы «Сирийских демократических сил» при поддержке воздушных ударов международной коалиции под руководством США освободили часть района Джазра, граничащего с Раккой на западе, и в то же время продолжают наступление в сторону города с востока.

В то же время, по данным правозащитников, в результате воздушных ударов в четверг и утром в пятницу в Ракке погибли не менее 22 гражданских жителей.

Между тем в ООН сообщили, что в городе, по оценкам Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), оказались в чрезвычайно опасных условиях, во многих случаях под перекрестным огнем, около 40 тысяч детей.

Противники «Исламского государства» в Сирии приближаются к освобождению Ракки от экстремистов в то время, когда в Ираке завершается освобождения от боевиков этой группировки их тамошней крепости, города Мосула, второго крупнейшего в стране. Сейчас в Мосуле под контролем экстремистов остаются считанные кварталы.