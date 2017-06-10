Россельхознадзор не пропустил в Крым более 250 кг овощей и фруктов

Подконтрольные Москве инспекторы Россельхознадзора за минувшую неделю не пропустили на территорию аннексированного Крыма 253 кг овощей и фруктов, а также 33 горшочных растения и 175 саженцев. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ручной клади и багаже пассажиров находилось 81 кг овощей, 101 кг фруктов, 44 кг орехов и сухофруктов, 10 кг картофеля, 7 кг фасоли, 1 кг и 8 пакетов семенного материала. Также в сумках и чемоданах граждан инспекторы обнаружили 175 единиц посадочного материала, 33 горшечных растения, 9 кг и 2 пакета прочей продукции растительного происхождения», – говорится в сообщении Россельхознадзора.

В ведомстве добавили, что продукцию и животных возвратили на территорию материковой Украины.

По информации Россельхознадзора, с начала текущего года специалисты управления выявили и вернули на материковую Украину 1951 партию «запрещенных к ввозу товаров»: 4125,3 кг продуктов животного происхождения, 8710 яиц, 132 непродуктивных животных, 13 голов декоративной птицы (животных), 30 пиявок, одно чучело фазана, 1500 дождевых червей, 25 улиток, 12 пчелосемей, 20 штук и 3 кг живых раков.

В соседней России и аннексированном Крыму введены ограничительные меры на импорт продуктов питания и сельскохозяйственной продукции в отношении стран, которые внедрили ранее санкции против Москвы из-за ее аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины.