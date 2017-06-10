В центре Симферополя 12 июня намерены ограничить движение машин

В центре Симферополя 12 июня планируют ограничить движение транспорта в связи с проведением торжественного закрытия фестиваля «Великое русское слово» в рамках празднования Дня России. Об этом говорится на сайте российской администрации города.

«Постановлением вводится запрет на движение транспортных средств с 15.00 часов до 23.00 часов 12 июня по проспекту Кирова на участке от пересечения улицы Гоголя и проспекта Кирова до пересечения улицы Севастопольской. Вводится запрет на парковку транспортных средств с 15.00 часов до 23.00 часов на участке от пересечения улицы Гоголя и проспекта Кирова до пересечения улицы Севастопольской и проспекта Кирова», – говорится в сообщении.

В администрации призывают водителей учитывать данные обстоятельства при планировании маршрутов по городу.