СБУ запретила въезд в Украину немецкому экс-депутату из-за посещения Крыма – СМИ

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны в течение пяти лет экс-депутату Бундестага, экс-зампредседателю Парламентской ассамблеи ОБСЕ, бывшему парламентскому статс-секретарю министерства обороны ФРГ Вилли Виммеру. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.

«Принято решение о запрете въезда Вилли Виммеру на территорию Украины сроком на 5 лет», – рассказала спикер СБУ.

Как сообщает издание «ЛІГА.net», причина решения – незаконный визит Виммера на территорию аннексированного Крыма.

В открытых источниках СБУ нет информации о запрете на въезд немецкому экс-депутату.

Вилли Виммер, являющийся членом партии «Христианско-демократический союз», посетил Крым в конце марта текущего года, где, в частности, встречался с подконтрольным Кремлю главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Ранее сообщалось о посещении Вилли Виммером экономического форума в Ялте и о его встрече с главой подконтрольной Кремлю администрации Ялты.

Прокуратура Автономной Республики Крым сообщила об открытии уголовного производства по факту противоправного пребывания иностранных участников «Ялтинского экономического форума» в Крыму. Как сообщила пресс-служба ведомства, осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 332-1 УК Украины «Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее».

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.