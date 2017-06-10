МИД Украины создало рабочую группу для помощи в первый день безвизового режима

Министерство иностранных дел Украины сообщило, что создало рабочую группу для помощи путешественникам в первые сутки вступления в силу безвизового режима с Европейским союзом.

«Информируем, что с целью оперативного реагирования и создания благоприятных условий гражданам Украины для безвизового въезда в государства-члены ЕС, в МИД создана рабочая группа, которая будет работать круглосуточно с 00 ч. 00 мин. 11 июня 2017 до 00 час. 00 мин. 12 июня (по киевскому времени) по телефонам: 044-238-16-37, 044-238-18-54 и 044-238-17-49», – сообщил Департамент консульской службы министерства.

В случае возникновения проблемных ситуаций, связанных с въездом в страны ЕС, МИД просит контактировать с рабочей группой по этим телефонам.

Решение о либерализации визового режима для граждан Украины, то есть о введении возможности посещать страны Евросоюза и «шенгена» без виз при определенных условиях, вступает в силу в ночь на воскресенье, 11 июня, в полночь по местному времени. Таким образом, самые восточные члены ЕС, лежащие с Украиной в одном часовом поясе, откроют безвизовый въезд в полночь по Киеву; дальше на запад со сменой часовых поясов этот режим вступит в силу позже.

Соглашение о либерализации визового режима будет распространяться на все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также действовать в странах шенгенского пространства, не входящих в ЕС Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии. Для безвизовых поездок граждан Украины (и детям) необходимо иметь биометрический паспорт.

Безвизовый режим позволит находиться на территории ЕС и «шенгена» до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства. От путешественников могут просить доказательства платежеспособности, намерений вовремя вернуться и тому подобное.