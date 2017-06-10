В Симферополе на несколько часов перекроют движение из-за парада военных оркестров

В Симферополе на участке от площади Амет-Хана Султана до пересечения улицы Севастопольской и проспекта Кирова с 14:00 до 16:00 планируют перекрыть движение для транспортных средств в связи с марш-парадом оркестров Северо-Кавказского военного округа и войск национальной гвардии России.

Как сообщает пресс-служба российской администрации Симферополя, на указанных улицах также с 10:00 до 16:00 введен запрет на парковку.

Ранее сообщалось, что 12 июня для движения транспорта будет перекрыт центр Симферополя: на участке от пересечения улицы Гоголя и проспекта Кирова до пересечения улицы Севастопольской и проспекта Кирова.