В трех селах Бахчисарайского района обнаружили некачественный асфальт

Подконтрольная Кремлю прокуратура Бахчисарайского района в ходе проверки обнаружила, что асфальтное покрытие в селах Холмовка, Растущее и Соколиное не соответствует российским ГОСТам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«С учетом того, что заказчиками недостатки не были выявлены, требования об их устранении не заявлены, прокурор района внес в адрес администраций Почтовского, Красномакского и Голубинского сельских поселений представления об устранении нарушений путем принятия мер к подрядчикам и понуждения их к надлежащему исполнению условий контракта. Рассмотрение представлений и устранение недостатков при выполнении контрактов на ремонт дорог в районе контролируется прокуратурой», – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что службы полуострова составляют интерактивную карту повреждений дорожного полотна, где каждый желающий может добавить точку, которой обозначена яма или участок необходимый для ремонта.​