Директором центрального рынка Керчи стал экс-полковник ФСБ

В Керчи 9 июня директором центрального рынка города назначили полковника ФСБ в запасе, бывшего руководителя ряда самостоятельных оперативных подразделений органов безопасности Сергея Шимко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российской администрации Керчи.

«С сегодняшнего дня снят с должности директор МУП МОГОК РК «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» Орлич Игорь Владимирович. На его место назначен Шимко Сергей Владимирович», – сообщили в пресс-службе.

В феврале сообщалось, что администрация центрального рынка Керчи представила местным предпринимателям обновленные расценки за аренду помещений. После проведения «независимой оценки» имущества рынка стоимость аренды здесь повысилась на 100-300%. Предприниматели называют эти суммы необоснованными и неподъемными, заявляя что их «выдавливают» с рабочих мест, которые они обустраивали за свой счет.