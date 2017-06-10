Главгосэкспертиза России согласовала проект строительства фондохранилища в Херсонесе

Главгосэкспертиза России 7 июня согласовала проект строительства фондохранилища и инженерных сетей в музее-заповеднике «Херсонес-Таврический» в Севастополе. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В ходе реализации проекта, одобренного Главгосэкспертизой России, будет построено современное фондохранилище, в котором разместятся не только помещения для временного и постоянного хранения экспонатов, реставрационные и ремонтные мастерские и другие технические помещения, но и экспозиционные залы и лекторий», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы Главгосэкспертизы, директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова поясняла, что в стенах фондохранилища будет создано культурно-образовательное пространство, где специалисты и научные сотрудники музея будут проводить уроки-экскурсии, в том числе для детей.

Сообщается, что общая площадь помещения фондохранилища составит 2485 квадратных метров. В новом здании будут созданы необходимые условия для посещения людей с ограниченными возможностями.

«Финансирование строительства будет осуществляться из средств федерального бюджета», – подытожили в ведомстве.

Заповедник «Херсонес Таврический» входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако с 2014 года мониторинг сохранности музея-заповедника со стороны организации не проводится, поскольку она не признает аннексию Крыма Россией.

Украина призвала страны-партнеры направить в Крым мониторинговую миссию ЮНЕСКО. 28 апреля 2017 на заседании Комиссии по вопросам программы и внешних сношений 201-й сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО было принято решение «Мониторинг ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)». По информации МИДа, в период, прошедший со времени предыдущей, 200-й сессии, Украина и Секретариат ЮНЕСКО начали предметную обработку параметров мониторинга ситуации в Крыму со стороны ЮНЕСКО.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».