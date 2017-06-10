На Симферополь обрушился ливень, часть улиц города затоплена – СМИ

В Симферополе 10 июня в результате ливня затопленными оказались некоторые районы города. По информации местных СМИ, высота потока в некоторых местах проезжей части превышает клиренс автомобилей.

Как сообщает «Крыминформ», со ссылкой на руководителя пресс-службы российского управления МЧС Крыма, ливень в Симферополе привел к подтоплению некоторых районов города, но не вызвал чрезвычайных ситуаций. Какие именно районы оказались под водой в пресс-службе не уточнили.

В тоже время пользователи соцсетей делятся видео и фото затопленного Симферополя.

На своей странице в Facebook первый заместитель российского главы администрации Симферополя Александр Овдиенко сообщает, что вся коммунальная техника города вышла на ликвидацию последствий подтопления дорог.

По информации РИА Новости Крым, жители Симферополя сообщают об отключениях электроэнергии в районе Москольца и улицы Федько. По заявлению Овдиенко, аварийные бригады «Крымэнерго» проводят работы по восстановлению подачи электричества в дома.

Накануне в МЧС Крыма предупреждали о надвигающихся на полуостров грозах и шквальном ветре. В ведомстве призвали жителей Крыма соблюдать правила безопасности и не выходить из домов.