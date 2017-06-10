В Великобритании обнародовали итоги досрочных выборов в парламент

В Великобритании подвели итоги голосования на досрочных выборах в Палату общин (нижнюю палату парламента), сообщает The Telegraph.

Консервативная партия действующего премьера Великобритании Терезы Мэй получила 318 мест в парламенте, которых не хватает для абсолютного большинства (для формирования абсолютного большинства необходимо было набрать не менее 326 мандатов из 650). В предыдущем парламенте консерваторы занимали 330 мест.

Лейбористская партия, которую возглавляет Джереми Корбин, на этих выборах показала лучший результат, получив на 32 мандата больше, чем в предыдущих выборах в 2015 году, что в итоге составляет 262 места в Палате общин.

Шотландская национальная партия получила 35 мандатов, потеряв 19 мест, по сравнению с прошлыми выборами.

Либеральные демократы будут иметь 12 мест, что на 3 больше предыдущего созыва.

Демократическая юнионистская партия будет иметь 10 мест – это на 2 мандата больше.

У представителей других партий в целом – 23 места.

Накануне Тереза Мэй заявила о намерении сформировать новое правительство и коалицию с Демократической юнионистской партией из Северной Ирландии.

Мэй не уточнила, будет ли она формировать официальную коалицию с Демократической юнионистской партией, или будет пытаться работать с ней по принципу «вотума доверия», когда партия из Северной Ирландии поддерживать правительство в обмен на уступки.

Тереза Мэй также заявила, что хочет остаться на своей премьерской должности и управлять Великобританией учитывая важные переговоры о выходе страны из Европейского союза.

О готовности создать свою правительственную коалицию накануне заявил и лидер лейбористов Джереми Корбин. Именно Корбин накануне призвал Мэй «уйти в отставку».

Выборы премьер Мэй назначила в апреле, когда, по данным опросов, ее рейтинги, а также рейтинги правоцентристской Консервативной партии были очень высоки, и были надежды, что эта партия увеличит свое представительство, чтобы управлять страной в процессе выхода из Европейского союза, известном как «Брекзит». Но ряд террористических нападений в последние месяцы создали давление на правительство, а ошибки в ходе избирательной кампании дальше уменьшили популярность Мэй и консерваторов как надежной силы для руководства Великобританией. Результаты нынешних выборов, как полагают, усложнят работу нового правительства и могут замедлить переговоры Лондона с ЕС о «Брекзит».