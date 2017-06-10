В Иране задержали семерых подозреваемых в оказании помощи боевикам

Иранские власти задержали не менее семи подозреваемых в оказании помощи боевикам экстремистской группировки «Исламское государство», которое взяло ответственность за двойной нападение в Тегеране 7 июня, в результате чего погибли 17 человек и более 50 были ранены, сообщают иранские государственные СМИ.

Информационное агентство IRNA цитирует Ахмада Фазелиана, главного судью провинции Альброз (к западу от Тегерана), который сказал, что подозреваемые были задержаны в городе Фардиз, что в провинции Альброз. Других подробностей пока нет.

Министерство разведки Ирана 9 июня сообщило о задержании в общем 41 подозреваемого в причастности к нападениям 7 июня.

По сообщению министерства, эти люди, которых назвали «агентами» экстремистской группировки «Исламское государство», задержали в нескольких провинциях страны: в Тегеране, в Керманшахе и Курдистане на северо-западе страны и в Западной Азербайджане у границы с Турцией и Ираком.

Также в ходе спецоперации было изъято много документов, оружия и другого оборудования «для осуществления террористических актов», добавили в спецслужбе.

В Тегеране 9 июня похоронили погибших в результате нападений. Участники прощания с погибшими, кроме привычных лозунгов с призывами к «смерти США» и уничтожение Израиля, также выкрикивали «смерть Саудовской Аравии».

На церемонии прощания зачитали обращение нынешнего верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, который заявил, что эти нападения не изменят решимости страны бороться с терроризмом, но «только увеличат ненависть к правительству США и их марионеткам в регионе, вроде Саудовской Аравии».

Вместе с тем президент Ирана Хасан Роугани, умеренный прагматик, более открыт к контактам с Западом, в своем выступлении на траурном мероприятии воздержался от обвинений других государств и сказал, что нападения были направлены «против мира и демократии».

В среду в центре Тегерана, в здании парламента, и на южной окраине, у мавзолея аятоллы Хомейни, почти одновременно произошли два нападения с применением автоматического оружия и взрывных устройств. Силовики в конце ликвидировали нападающих, или те подорвались сами; нескольких тогда же задержали. По данным правоохранителей, среди нападавших были граждане Ирана, ранее вступили в ряды «Исламского государства» и ездили в Сирии и Ираке, где преимущественно действует эта группировка.