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В Иране задержали семерых подозреваемых в оказании помощи боевикам

Iran -- Iranians march during the funeral of the victims of the attacks on Tehran's parliament complex and the shrine of revolutionary leader Ayatollah Ruhollah Khomeini, in the capital Tehran, June 9, 2017

Иранские власти задержали не менее семи подозреваемых в оказании помощи боевикам экстремистской группировки «Исламское государство», которое взяло ответственность за двойной нападение в Тегеране 7 июня, в результате чего погибли 17 человек и более 50 были ранены, сообщают иранские государственные СМИ.

Информационное агентство IRNA цитирует Ахмада Фазелиана, главного судью провинции Альброз (к западу от Тегерана), который сказал, что подозреваемые были задержаны в городе Фардиз, что в провинции Альброз. Других подробностей пока нет.

Министерство разведки Ирана 9 июня сообщило о задержании в общем 41 подозреваемого в причастности к нападениям 7 июня.

По сообщению министерства, эти люди, которых назвали «агентами» экстремистской группировки «Исламское государство», задержали в нескольких провинциях страны: в Тегеране, в Керманшахе и Курдистане на северо-западе страны и в Западной Азербайджане у границы с Турцией и Ираком.

Также в ходе спецоперации было изъято много документов, оружия и другого оборудования «для осуществления террористических актов», добавили в спецслужбе.

В Тегеране 9 июня похоронили погибших в результате нападений. Участники прощания с погибшими, кроме привычных лозунгов с призывами к «смерти США» и уничтожение Израиля, также выкрикивали «смерть Саудовской Аравии».

На церемонии прощания зачитали обращение нынешнего верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, который заявил, что эти нападения не изменят решимости страны бороться с терроризмом, но «только увеличат ненависть к правительству США и их марионеткам в регионе, вроде Саудовской Аравии».

Вместе с тем президент Ирана Хасан Роугани, умеренный прагматик, более открыт к контактам с Западом, в своем выступлении на траурном мероприятии воздержался от обвинений других государств и сказал, что нападения были направлены «против мира и демократии».

В среду в центре Тегерана, в здании парламента, и на южной окраине, у мавзолея аятоллы Хомейни, почти одновременно произошли два нападения с применением автоматического оружия и взрывных устройств. Силовики в конце ликвидировали нападающих, или те подорвались сами; нескольких тогда же задержали. По данным правоохранителей, среди нападавших были граждане Ирана, ранее вступили в ряды «Исламского государства» и ездили в Сирии и Ираке, где преимущественно действует эта группировка.

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