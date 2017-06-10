Крымский.Пармезан: Не доплыть до России, залить полуостров бетоном и святая декларация

В эфире программы «Крымский.Пармезан» 10 июня Александр Янковский, Павел Казарин и Сергей Мокрушин обсуждают главные события уходящей недели в Крыму. Как люди сбегают из Крыма? Почему на полуострове стали предпочитать каменные джунгли вместо хвойных парков? Кому Наталья Поклонская подарила все, что у нее было? Ответы на эти вопросы в нашей программе.

Время эфира: 18:10 – 18:40. Эфир можно слушать на средних волнах AM (частота 549 килогерц), в FM-диапазоне (частота 100.7 мегагерц), а также на сайте Крым.Реалии