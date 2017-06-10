Последствия ливня в Симферополе: затоплена часть Железнодорожного района

В результате ливня 10 июня в Симферополе затоплена часть Железнодорожного район, а также несколько улиц в частном секторе города.

«Были подтопления на улицах Киевской, Никанорова, в районе железнодорожного вокзала, на улице Кубанской, на Менделеева и на бульваре Франко. Также у нас есть подтопления в частном секторе», – сообщает «Крыминформ» со ссылкой на российского начальника департамента городского хозяйства Симферополя Юрия Тимонова.

На своей странице в Facebook первый заместитель российского главы администрации Симферополя Александр Овдиенко сообщает, что вся коммунальная техника города вышла на ликвидацию последствий подтопления дорог.

Накануне в МЧС Крыма предупреждали о надвигающихся на полуостров грозах и шквальном ветре. В ведомстве призвали жителей Крыма соблюдать правила безопасности и не выходить из домов.