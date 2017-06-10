Украинские пограничники заявляют, что готовы работать по новым правилам в рамках «безвиза»

В Государственной пограничной службе Украины заявляют о готовности на надлежащем уровне обеспечить процесс пересечения украинской границы со странами Евросоюза в рамках безвизового режима, который начнет действовать с 11 июня. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Завтра граждане Украины начнут пересекать границу в рамках безвизового режима, Госмиграционная служба полностью готова к действиям новых правил», – говорится в сообщении.



Украинские пограничники отмечают, что в рамках либерализации визового режима в совместных мероприятиях с сотрудниками Госпогранслужбы участвуют представители Европейского агентства по пограничной и береговой охране FRONTEX.

По данным ГМСУ, с 10 июня иностранные эксперты из FRONTEX будут находиться в пунктах пропуска для авиационного сообщения: «Борисполь», «Жуляны», «Одесса», «Львов» и автомобильного: «Тиса», «Лужанка», «Ужгород», «Ягодин», «Краковец», «Рава-Русская» и «Порубное».

Кроме того, пограничники обещают вместе с иностранными экспертами предоставлять консультативную помощь для избежания возможных недоразумений во время пересечения границы.

10 июня в 12:00 в Киеве на площади перед Администрацией президента Украины запустили символический «таймер безвиза».



Начиная с 11 июня, для граждан Украины начинает действовать безвизовый режим с Евросоюзом. Как сообщает Радіо Свобода, это стало возможным после того, как Совет министров Евросоюза 11 мая принял окончательное решение о предоставлении Украине безвизового режима.



Соглашение о либерализации визового режима распространяется на все страны Евросоюза, кроме Великобритании и Ирландии, а также будет действовать в странах шенгенского пространства, которые не входят в Евросоюз: Норвегии, Исландии, Лихтенштейне и Швейцарии. Для безвизовых поездок гражданам Украины необходимо иметь биометрический паспорт.