В Севастополе ко Дню России показали украинский корабль у крымских берегов

В Севастополе открылся этнографический фестиваль, посвященный Дню России.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, фестиваль организовывают представители Ассамблеи народов России и общественных организаций из Краснодара соседней России при поддержке подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.



По словам организаторов, они надеялись на активное участие в фестивале национально-культурных обществ Севастополя, но многие из них воздержались.

В рамках фестиваля, программа которого рассчитана на три дня, на набережной города установили фанерные фигуры больших матрешек.



Здесь краснодарские общественники представляют куклы разных народов и проводят лекции по истории архангельских, липецких, беломорских и других игрушек, а также их влиянии на развитие детей.

Представляют свои работы также отдельные севастопольские ремесленники и рукодельницы – гончары, кружевницы, ювелиры, мыловары.



Среди представленных работ – большая карта Крыма, выполненная в лоскутной технике. На ней изображен корабль под украинским флагом у крымских берегов.

День России отмечается 12 июня. Празднования запланированы и в Крыму, который с 2014 года де-факто контролируется Россией.



Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.



Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».