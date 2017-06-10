Украинские власти до 23 июня подадут апелляцию на решение Высокого суда Лондона о «долге Януковича»

В Министерстве финансов Украины заявляют, что до 23 июня Украиной будет подана апелляция на решение Высокого суду Лондона в споре с Россией относительно долга в размере трех миллиарда долларов, который правительство беглого президента Украины Виктора Януковича одолжило в последние месяцы пребывания при власти. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«На заседании, которое состоялось в английском суде 26 мая 2017 года, судья Блэр продлил срок для подачи апелляции Украины на 14 дней (с 9 июня до 23 июня 2017 года). Соответственно, Украина предоставит документы об апелляционном обжаловании в этот продленный срок», – говорится в сообщении.



Высокий суд Лондона 26 мая отложил рассмотрение решения по судебному спору Украины и России относительно «долга Януковича».

Как сообщала пресс-служба Минфина Украины, судья Блэр 26 мая рассмотрел ряд нерешенный вопросов по результатам решения, вынесенного судом 29 марта, которым было решено рассмотреть иск России к Украине по ускоренной процедуре.



Высокий суд Лондона 29 марта постановил рассмотреть в ускоренном порядке иск России к Украине относительно долга в три миллиарда долларов.



Украинская сторона требовала полного процесса, выступив против ускоренного судебного решения.



В декабре 2013 года Виктор Янукович, будучи президентом Украины, договорился с президентом России Владимиром Путиным, что Россия предоставит Украине кредит в размере 15 миллиардов долларов через размещение украинских ценных бумаг, которые выкупит Москва. Вскоре первая часть этих облигаций на сумму 3 миллиарда долларов была размещена на Ирландской фондовой бирже, и ее выкупила Россия, сообщала Радіо Свобода.



В течение осени 2015 года Украина согласовывала реструктуризацию своих долговых обязательств, включая вариант списания их части, с большинством своих частных кредиторов – кроме России, которая не согласилась на такие условия.



Москва считает, что этот долг является суверенным долгом украинского государства. Киев утверждает, что это частный долг бывшей украинской власти и должен быть реструктуризирован на общих основаниях.



Предыдущий премьер-министр Украины Арсений Яценюк декабре 2015 года заявил, что Киев вводит мораторий на выплату долга перед Россией, который взял Виктор Янукович за два месяца до своего побега из страны. Яценюк заявил тогда, что Киев готов к судебной процедуре с российской стороной.



Россия обратилась с иском к Украине о взыскании этих средств в Высший суд Англии, поскольку украинские облигации, которые она выкупила, были выпущены по английскому праву. Украина выступила с возражениями против этого иска.