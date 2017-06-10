Власти затопленного Симферополя заявляют, что чистили ливневки перед дождем

Департаментом городского хозяйства подконтрольной России администрации Симферополя принимаются меры по устранению последствий непогоды, связанных с обильными дождями, выпавшими в субботу, 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации.



В ведомстве утверждают, что после получения накануне сообщения о штормовом предупреждении в городе были проведены работы по очистке ливневой канализации. Однако город все равно оказался подтопленным.



«В связи со сложными погодными условиями, вызвавшими подтопления некоторых территорий и проезжей части дорог, в целях обеспечения надлежащего состояния объектов улично-дорожной сети по распоряжению главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева вся коммунальная техника мобилизована на откачку воды и оказание помощи симферопольцам», – говорится в сообщении.



В мероприятиях по ликвидации последствий непогоды задействованы сотрудники муниципальных предприятий, а также мотпомпы и четыре специальные водооткачивающие машины.

Кроме того, по информации пресс-службы, единой городской дежурно-диспетчерской службой круглосуточно принимаются заявки от симферопольцев.



До полной ликвидации всех последствий ливня соответствующие службы продолжают работу в усиленном режиме, утверждают в администрации.



В результате ливня 10 июня в Симферополе оказалась подтопленной часть Железнодорожного района города, а также несколько улиц в частном секторе.



По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 июня в Симферополе выпала среднемесячная норма осадков.