Власти затопленного Симферополя заявляют, что чистили ливневки перед дождем

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Департаментом городского хозяйства подконтрольной России администрации Симферополя принимаются меры по устранению последствий непогоды, связанных с обильными дождями, выпавшими в субботу, 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
В ведомстве утверждают, что после получения накануне сообщения о штормовом предупреждении в городе были проведены работы по очистке ливневой канализации. Однако город все равно оказался подтопленным.
«В связи со сложными погодными условиями, вызвавшими подтопления некоторых территорий и проезжей части дорог, в целях обеспечения надлежащего состояния объектов улично-дорожной сети по распоряжению главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева вся коммунальная техника мобилизована на откачку воды и оказание помощи симферопольцам», – говорится в сообщении.
В мероприятиях по ликвидации последствий непогоды задействованы сотрудники муниципальных предприятий, а также мотпомпы и четыре специальные водооткачивающие машины.
Кроме того, по информации пресс-службы, единой городской дежурно-диспетчерской службой круглосуточно принимаются заявки от симферопольцев.
До полной ликвидации всех последствий ливня соответствующие службы продолжают работу в усиленном режиме, утверждают в администрации.
В результате ливня 10 июня в Симферополе оказалась подтопленной часть Железнодорожного района города, а также несколько улиц в частном секторе.
По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 июня в Симферополе выпала среднемесячная норма осадков.
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