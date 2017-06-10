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Власти затопленного Симферополя заявляют, что чистили ливневки перед дождем

Ливень в Симферополе: затоплены некоторые районы города (видео)
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Ливень в Симферополе 10 июня 2017 года

Департаментом городского хозяйства подконтрольной России администрации Симферополя принимаются меры по устранению последствий непогоды, связанных с обильными дождями, выпавшими в субботу, 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

В ведомстве утверждают, что после получения накануне сообщения о штормовом предупреждении в городе были проведены работы по очистке ливневой канализации. Однако город все равно оказался подтопленным.

«В связи со сложными погодными условиями, вызвавшими подтопления некоторых территорий и проезжей части дорог, в целях обеспечения надлежащего состояния объектов улично-дорожной сети по распоряжению главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева вся коммунальная техника мобилизована на откачку воды и оказание помощи симферопольцам», – говорится в сообщении.

В мероприятиях по ликвидации последствий непогоды задействованы сотрудники муниципальных предприятий, а также мотпомпы и четыре специальные водооткачивающие машины.

Кроме того, по информации пресс-службы, единой городской дежурно-диспетчерской службой круглосуточно принимаются заявки от симферопольцев.

До полной ликвидации всех последствий ливня соответствующие службы продолжают работу в усиленном режиме, утверждают в администрации.

В результате ливня 10 июня в Симферополе оказалась подтопленной часть Железнодорожного района города, а также несколько улиц в частном секторе.

По данным «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 июня в Симферополе выпала среднемесячная норма осадков.

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