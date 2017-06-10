Власти Феодосии обещают озеленить город на 6,5 миллионов рублей

В этом году в Феодосии планируется инвентаризация зеленых насаждений и обновление зеленого фонда города.



Как сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города, в этому году в Феодосии были снесены 30 аварийных деревьев и произведена санитарная обрезка сухих ветвей 230 деревьев.



Планируется снести еще 250 аварийных деревьев и обрезать 2,5 тысячи зеленых насаждений.



«Это важные для города мероприятия, так как зеленый фонд значительно устарел и требует смены растительности. В местном бюджете администрацией запланировано 6,5 миллионов рублей на озеленение объектов благоустройства города, в том числе, посадку деревьев, цветов и кустарников», – говорится в сообщении.

В июне власти города планируют провести конкурсные торги, на которых определят исполнителей основных мероприятий по ландшафтному дизайну в городе. Осенью здесь планируется высадка 200 деревьев.

«Обновлены цветочные композиции на смену тюльпанам и нарциссам в сквере имени Пушкина, у Вечного огня и на Симферопольском шоссе. Также будет произведена высадка в сквере имени Андрея Первозванного и в сквере на улице Русской в районе «Белой акации». В конце июня будут заключены еще восемь муниципальных контрактов на высадку цветов», – отмечают в пресс-службе.

Чиновники также планируют украсить объекты города декоративными камнями и композициями из вечно зеленых насаждений, однолетних и многолетних растений.