В Пакистане суд вынес смертный приговор за пост в Фейсбуке

Антитеррористический суд в Пакистане вынес смертный приговор за пост в Фейсбуке, который был признан «кощунственным».

Как решил этот суд в городе Багавалпури в провинции Пенджаб на востоке страны, 30-летний Таймур Раза, шиит по вере, в этом посте в прошлом году унизительно высказался о суннитских религиозных деятелях и о женах пророка Магомета. Об этом сообщает Радіо Свобода.



По данным правозащитной организации Human Rights Watch, в Пакистане на протяжении 2016 года по обвинениям, связанным с кощунством, были арестованы десять мусульман и пять представителей других религий.

В последнее время правительство страны обещает усилить борьбу с распространением в социальных сетях сообщений, содержание которых считается кощунственным.

Кощунство в Пакистане, где большинство населения принадлежит к суннитской ветке ислама, является уголовным преступлением, которое предусматривает наказание вплоть до смертной кары, но пока по нему еще никого не казнили.



По данным правозащитников, с 1990 года в Пакистане на самосудах были убиты не менее 65 людей, которых нападающие сами обвинили в «кощунстве».

В Исламской Республике Пакистан, в которой по Конституции ислам (без разделения на течения) является государственной религией, Уголовный кодекс содержит несколько статей о кощунстве. Самые суровые из них касаются кощунства в отношении разных аспектов ислама, таких, как кощунство в отношении пророка Магомета или в отношении Корана, каждый экземпляр которого является священным.



Но другие такие статьи предусматривают наказание за кощунство в отношении любой религии.

Чаще всего в Пакистане эти законы применяются в случаях кощунства именно в отношении ислама. Правозащитники и в Пакистане, и за границей выступают за отмену или хотя бы смягчение этих статей и заявляют, что эти законы часто используют для преследования представителей религиозных меньшинств. Однако эти законы активно поддерживают исламистские экстремисты и консерваторы.

С другой стороны, критики обращают внимание и на другую нередко используемую возможность несправедливого применения законодательства против кощунства – для сведения личных счетов.