Жители Алупки просят Путина вернуть им местное самоуправление, как при Украине

Жители южнобережного города Алупка публично просят президента России Владимира Путина вернуть городу органы местного самоуправления, которые действовали там до 2014 года. Соответствующее видеообращение размещено в YouTube и активно распространяется в соцсетях.

На видео присутствуют несколько десятков человек различных возрастов, в том числе дети.



«Уважаемый Владимир Владимирович, к вам обращаются жители южнобережного крымского города Алупка. Наш город погибает. Пожалуйста, просим вас пересмотреть вопрос об административном делении города Ялты, вернуть Алупке органы местного самоуправления, городской совет, бюджет, а также службы, которые обеспечивают нормальное функционирование города. Пожалуйста, спасите наш любимый город», – говорит на видео одна из жительниц Алупки.

Кроме того, участники видео просят у Путина помощи в освобождении входа в Воронцовский парк, который администрация Воронцовского парка ограждает забором, намереваясь ввести плату за вход в него.

«Таким образом, перекрываются все входы на городские пляжи, входы к остановке (общественного транспорта. – КР), въезду к единственному месту отдыха в нашем городе. Просим вас, Владимир Владимирович, посодействовать тому, чтобы наш парк был свободным для доступа так, как это было с момента его создания», – заявляют жители Алупки.

После того, как Крым де-факто оказался под контролем России, в Алупке было ликвидировано местное самоуправление. Таким образом, город лишился собственного бюджета и основных органов власти. А для решения основных вопросов горожане вынуждены ездить в Ялту, которая расположена в 18 километрах от Алупки.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.



Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».