В Евпатории шьют «ковер дружбы»

В Евпатории коллектив культурно-этнографического центра «Малый Иерусалим» презентовал акцию «Ковер дружбы и добрососедства».

Участникам акции предложено создать ковер из отдельных тканых фрагментов, которые в дальнейшем будут сшиваться в единое полотно, сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города.



«По условиям акции каждый фрагмент должен иметь строго определенный размер 0,70 х 1,40 метра. На этой площади в 1 кв. метр износостойкими нитками будут вытканы традиционные национальные орнаменты, гербы городов либо какие-то иные символы, логотипы или знаки, призванные идентифицировать, кому именно принадлежит фрагмент общего ковра», – говорится в сообщении.



Поучаствовать в акции по созданию такого ковра было предложено всем желающим.

По информации главного специалиста управления межнациональных отношений администрации города Елены Кулишовой, уже готовы пять эксклюзивных ковриков, выполненных крымскотатарской, еврейской и армянской национальными общинами города, а также изготовленных в Казани и Ханты-Мансийском автономном округе соседней России.

«Народы, населяющие город, полуостров, города- побратимы и друзья, участвуя в акции, продемонстрируют миру, что межэтнический мир и межконфессиональное согласие, царящие в Евпатории, направлены на развитие добрососедских дружеских отношений. Таким образом, через атмосферу творчества в изучении культурного наследия создастся новая, выработанная в своей собственной среде, традиция», – заявляют организаторы акции.

Акция по созданию «ковра дружбы» будет бессрочной.