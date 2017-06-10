Севастопольцам накануне Дня России разъяснили, что запрещено на публичных мероприятиях

Подконтрольные России власти Севастополя публично предупреждают жителей города об ответственности за нарушение российского законодательства во время массовых акций в городе. Разъяснение появилось на официальном сайте подконтрольного России правительства города накануне Дня России.

В разъяснении перечислены обязанности граждан при посещении ими массовых мероприятий, всего восемь позиций. Среди них – соблюдение общественного порядка, недопущение действий, способных привести к возникновению экстремальных ситуаций и создающих опасность для окружающих, уважительное отношение к персоналу, обеспечивающему проведение массового мероприятия, парковка автотранспорта только в специально отведенных местах и прочее.



Также в объявлении властей перечислены восемь запретов для всех, кто посещает публичные акции. Кроме проноса запрещенных предметов и алкоголя запрещается также проносить с собой крупногабаритные свертки, сумки и чемоданы.



Кроме того, запрещены выкрики или действия, оскорбляющие честь и достоинство других людей. Нельзя также забираться на ограждения, парапеты, деревья, крыши, несущие конструкции и другие сооружения, не предназначенные для размещения на них людей.



«Зрители и участники массовых мероприятий, не соблюдающие правила поведения, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», – говорится в объявлении.

День России отмечается 12 июня. Празднования запланированы и в Крыму, который с 2014 года де-факто контролируется Россией.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.



Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».