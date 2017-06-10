В Симферополе освятили медицинские халаты

В Симферополе в соборе Свято-Троицкого женского монастыря митрополит Симферопольский и Крымский (УПЦ МП) Лазарь совершил освящение медицинских халатов крымских медиков.



Как сообщает пресс-служба Симферопольский и Крымский епархии, освящение халатов прошло в рамках традиционного водосвятного молебна с акафистом «врачу благому и милостивому» накануне 140-летия со дня рождения Святителя Луки.



У раки с честными мощами Святителя Лазарь благословил министра здравоохранения подконтрольного России правительства Крыма Александра Голенко, директора Медицинской академии имени Георгиевского Нанули Иванову, а также крымских врачей, медсестер, работников здравоохранения, профессорско-преподавательский состав и студентов вуза на дальнейший труд.



После чего «по сложившейся многолетней традиции» совершил чин освящения медицинских халатов.



«Радуется сегодня мое архипастырское сердце, видя, как много медицинских работников вступили на путь освященный стопами Святителя Луки, соединили жертвенное служение врача с глубокой Православной верой. <…> Для многих из вас честь халата, все равно, что честь мундира. И примером этого является всеми нами любимый архиепископ Лука, который, приходя в больницу в подряснике, поверх всегда надевал белый медицинский халат», – цитирует Лазаря пресс-служба.



В епархии напомнили, что в соборе Свято-Троицкого женского монастыря ранее располагалась архиерейская кафедра архиепископа Крымского Луки.