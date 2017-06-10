Глава МИДа Украины призвал Евросоюз к дальнейшему выстраиванию отношений

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Евросоюз к более амбициозным и стратегическим целям в выстраивании отношений с Украиной.

«Демократическая и европейская Украина является неотъемлемой частью стабильности в Европе», – сказал он, выступая в рамках рабочего визита в Австрии на Европейском форуме Вахау, сообщает пресс-центр МИДа.

Выступая перед участниками форума, среди которых – министры иностранных дел ряда европейских стран, члены правительства Австрии, представители экспертных кругов, Климкин отметил важность совместной ответственности за успех европейского проекта, говорится в сообщении.

Комментируя вызовы, которые стоят перед современной Европой, министр отметил необходимость более тесного сотрудничества для преодоления имеющихся угроз европейской безопасности. «Наш совместный европейский интерес в том, чтобы Россия прекратила свою политику агрессии и нарушения международного права».



Важными шагами на этом пути должно стать добросовестное выполнение Россией Минских договоренностей и прекращение незаконной аннексии Крыма, сказал министр.

В последнее время в отношениях между Евросоюзом и Украиной произошли несколько важных шагов, сообщает Радіо Свобода. В частности, Соглашение об ассоциации между Украиной и Евросоюзом ратифицировала последняя страна-член ЕС – Нидерланды.



Также Евросоюз предоставил Украине безвизовый режим для краткосрочных поездок, который начнет действовать в ночь на воскресенье, 11 июня.