В России вынесли приговор жителю Калуги за ролик с критикой власти из-за событий в Украине

Калужский районный суд в России приговорил горожанина Романа Гришина к 320 часам обязательных работ за возбуждение ненависти и вражды. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на юриста правозащитного центра «Мемориал» Дениса Шедова.



Юрист занимается разработкой правовой позиции защиты по данному делу вместе с адвокатом Александром Гавриковым.

Причиной уголовного преследования Романа Гришина стал его перепост в соцсети в 2014 году музыкального ролика, критикующего политику властей России на юго-востоке Украины.



Ранее ЛГБТ-активистку из Краснодара Нину Соловьеву за этот же ролик арестовали на 10 суток – ее действия были квалифицированы в рамках КоАП.

17 ноября 2016 года к Гришину на работу явились сотрудники ФСБ в масках и спецэкипировке. Основным предметом беседы с представителями ФСБ были регулярные поездки Гришина в Украину. Его спрашивали, в частности, почему он фотографируется на Майдане.

Гришин подчеркивал, что посещал страну как турист, гостил у друзей и ни с какими организациями в Украине не работал. Он является филологом, корректором, и подобное внимание ФСБ для него стало шоком.