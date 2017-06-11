США и Россия без огласки приступили к переговорам о деэскалации в Сирии – СМИ

США и Россия начали без огласки переговоры о создании в Сирии «зоны деэскалации», сообщает Радіо Свобода, ссылаясь на западные.

Агентство Reuters сообщило, что специальные представители США и России по делам Сирии Майкл Ратни и Александр Лаврентьев встречались как минимум дважды за последние две недели и планируют новые встречи.

Американское издание The Wall Street Journal заявляет, что последняя такая встреча состоялась в столице Иордании Аммани с участием иорданских чиновников.

По сообщениям, переговоры находятся на первой стадии обсуждения границ предлагаемой зоны безопасности провинции Дараа на юго-западе Сирии, которая граничит с Иорданией.

Reuters также приводит слова неназванного действующего дипломата о том, что «американцы ведут переговоры с россиянами и предлагают зону деэскалации за границами «процесса Астаны», без иранцев и их марионеток».

В мае Россия, Иран и Турция договорились в столице Казахстана Астане о чотырех «зонах деэскалации» в разных частях Сирии, где продолжаются бои между правительственными силами президента Башара аль-Асада и его союзниками, с одной стороны, и повстанцами, с другой.



Москва и Тегеран в нынешней сирийской войне поддерживают официальный Дамаск, а Анкара выступает против режима Асада и на стороне части повстанцев. Вашингтон же отвергает роль Ирана как одного из гарантов этой договоренности.