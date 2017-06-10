Безвизовый режим для граждан Украины начал действовать

В полночь 11 июня начал действовать безвизовый режим для граждан Украины для краткосрочных путешествиях в страны Евросоюза и «шенгенской зоны».

В числе первых такой режим стал действовать в тех странах, с которыми Украина находится в одном часовом поясе: Финляндии, Эстонии, Латвии, Литве, Румынии, Болгарии, Греции и Кипре.



В остальных режим начал действовать, согласно их часовым поясам.

Безвизовый режим касается всех государств-членов Евросоюза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран «шенгенськой зоны» из-за границ меж Евросоюза. Этот режим не касается так называемых «заморских владений» Нидерландов и Франции.

Чтобы воспользоваться этим режимом, нужно иметь биометрический паспорт и, так же как в случае с визовым режимом, по просьбе пограничных органов доказать цель своей поездки, свою платежеспособность и прочее.

Безвизовый режим позволяет пребывать в странах, которых он касается, до 90 дней на протяжении каждых 180 дней без права трудоустройства.