Большинство участников съезда Левой партии в Ганновере (Германия) в субботу, 10 июня, проголосовали против предложения умеренного крыла осудить «аннексию Россией Крыма, которая противоречит международному праву» и войну на востоке Украины, а также нарушения прав человека в России и Китае, сообщает Deutsche Wеlle.

При этом в своей предвыборной программе Левая партия требует роспуска НАТО и создания «коллективной системы безопасности с привлечением к ней России». Кроме того, критикуются санкции Евросоюза в отношении Москвы и наращивание военного потенциала НАТО на восточных границах.

«Передвижение войск ЕС и НАТО на границах с Россией ставит под угрозу мир», – говорится в программе, с которой партия будет выступать на предстоящих парламентских выборах.

Следующие выборы в Бундестаг должны состояться 24 сентября. Лидеры правящих в ФРГ христианских демократов и социал-демократов неоднократно подчеркивали, что санкции против России должны продолжаться до выполнения Минских соглашений и заявляли о незаконности аннексии Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».