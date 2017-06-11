Глава представительства Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий заявил, что предоставлением украинцам безвизового режима Европейский Союз показал, что рассматривает Украину как равноценного партнера. Об этом Точицкий сказал 11 июня, сопровождая украинский авиационный «безвизовый спецрейс» в музей Парламентариум в Брюсселе.

«Мы это сделали. Первое: это возможность межличностных связей, туристами, в сфере бизнеса и культуры. А в политическом смысле – это подтверждение со стороны ЕС того, что мы – равноценные партнеры, а украинцы – партнеры, выполняющие обязательства», – сказал Точицкий.

Также он назвал «безвиз» для Украины неординарным событием, которое разрывает мифы, что Украина находится «на задворках в Восточной Европе».

Ранее сегодня и председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что введение безвизового режима для украинцев сближает Киев и ЕС.

11 июня вступила в силу визовая либерализация для граждан Украины при краткосрочных поездках украинских граждан в страны ЕС и «шенгена».

Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран «шенгенской зоны» за пределами ЕС. Этот режим пока не касается так называемых «заморских владений» Нидерландов и Франции.

Чтобы воспользоваться этим режимом, надо иметь биометрический паспорт и, так же, как и в случае с визовым режимом, быть способным по просьбе пограничных органов доказать цель и условия своей поездки, свою платежеспособность и тому подобное.

Безвизовый режим позволяет находиться в странах, которых он касается, 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства.