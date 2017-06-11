В МИД России назвали доказательства из соцсетей о притеснениях крымских татар «нонсенсом»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что использование информации из социальных сетей в качестве доказательства нарушения прав и свобод в Крыму, в частности в отношении крымских татар, является «нонсенсом», сообщает «РИА Новости» 11 июня.

«Что касается использования информации из соцсетей, это сейчас, простите, такой тренд. Ведь это парадокс – когда мы встречаемся с американскими партнерами, нас обвиняют в нарушении свобод в Крыму – от ввода танков до меджлиса, мы просим привести факты, нам отвечают – все есть в социальных сетях», – сказала Захарова в аннексированной Алуште.

По ее словам, Запад запрещает посещение Крыма журналистам и общественным организациям для проверки ситуации с соблюдением прав человека, «угрожая санкциями».

«Живых людей не пускают, ни журналистов, ни общественные организации, угрожают им санкциями, вплоть до увольнения, и при этом приводят информацию из соцсетей. Это же парадокс», – сказала Захарова.

Многочисленные журналисты, правозащитники, международные организации неоднократно сообщали о нарушениях прав человека в оккупированном Россией Крыма. Эти сообщения поступают не только из соцсетей, но и непосредственно от пострадавших от преследования, членов их семей, близких, коллег и друзей. На притеснения и преследования крымских татар систематически указывает Меджлис, деятельность которого российская власть запретила в сентябре прошлого года. Прекратить преследование требовал несколько раз и украинский МИД.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».