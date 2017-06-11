Иностранных журналистов зовут на стройку Керченского моста

Подконтрольный Кремлю министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский призвал иностранных журналистов убедиться, что строительство Керченского моста «не фейк». Такое приглашение Полонский озвучил в аннексированном Крыму 11 июня на медиафоруме «Открытый Крым: своими глазами», сообщает «Крымское информационное агентство».

«Вы знаете, что один из самых распространенных фейков в последнее время о том, что Крымского моста нет, а все, что есть в медиапространстве – это фотошоп и картинки. Те коллеги, которые согласились поехать на восток Крыма, увидят своими глазами масштабы проекта и то, сколько сил прикладывает Россия, чтобы мост был построен», – сказал Полонский.

Подконтрольные Кремлю власти регулярно приглашают представителей иностранных государств посетить Крым, таким образом стремятся легализовать «российский» статус полуострова.

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 июля обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Инфоцентр «Крымский мост» сообщал, что общая стоимость строительства моста через Керченский пролив из России в Крым составит 227,92 млрд рублей.

До этого сообщалось, что правительство России отложило начало временной эксплуатации железнодорожной части моста через Керченский пролив на год – с декабря 2018 на декабрь 2019 года.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.